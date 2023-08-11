Як підгузки можуть допомогти під час спеки: цікавий лайфхак

Підгузки – це одноразові продукти, призначені спеціально для дітей, але іноді їх можна використовувати в несподіваних ситуаціях. Наприклад, як "холодильна батарея" для охолодження продуктів.

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Оригінальний спосіб використання підгузків розповів користувач Instagram під псевдонімом ilusha_help. Він заповнив підгузок водою та заморозив його, використовуючи отриманий лід в якості сумки-холодильника для продуктів.

Автор відзначає, що ця ідея коштує лише приблизно 20 гривень за підгузок в аптеці, а результат дозволяє використовувати його багато разів. Однак, серед коментарів з'явилися сумніви стосовно ефективності цього підходу.

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Крім екологічних аспектів, багато батьків вже перейшли на використання багаторазових підгузків. Також, є інші варіанти для створення "акумуляторів холоду" - наприклад, гелеві пакети, які охолоджуються та можуть бути заморожені для подібних цілей.

Деякі коментатори пропонують використовувати спеціальні охолоджувачі, які довговічніші та ефективніші за підгузок. Ці охолоджувачі продаються за ціною від 54.80 гривень та можуть бути більш зручними для довготривалого використання.

Остаточний вибір та практичність використання вам вирішувати. Важливо врахувати не тільки ефективність, але і екологічні аспекти при використанні альтернативних методів охолодження.

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