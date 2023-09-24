Как подкармливать клубнику в конце сентября, чтобы подготовить ее к зиме

Украинские огородники всегда ищут возможность повысить урожайность своих огородов и садов. Одной из ключевых культур, которую собирают многие садоводы, является клубника. Достичь хорошего урожая этой ягоды можно, если правильно подкармливать растения до конца сентября.

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Журнал "Апостроф" поделился полезными советами по этому поводу. Для начала следует отметить, что органические удобрения играют важную роль в развитии клубники и ее подготовке к зиме.

Одним из лучших вариантов подкормки для этой культуры является птичий помет. Важно правильно подготовить раствор: для этого следует взять пятнадцать частей воды и одну часть помета, хорошо развести и оставить в течение 72 часов. После этого полученный раствор можно использовать для опрыскивания клубники и подкормки почвы.

Важно заметить, что неправильное применение птичьего помета может нанести вред ягодам, поэтому лучше использовать его как дополнение к почве между самими кустами.

Кроме птичьего помета, клубнику можно подкармливать коровяком, обладающим подобными полезными свойствами. Для этого нужно взять десять частей воды и одну часть коровяка, тщательно развести компоненты и оставить в течение 72 часов. После этого полученную смесь можно вливать под самые кусты клубники. На одно растение рекомендуется использовать три стакана приготовленного раствора.

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