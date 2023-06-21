Как подкармливать перцы в июне, чтобы получить богатый урожай

Для того чтобы получить богатый урожай перцев, очень важно правильно ухаживать за растениями и обеспечить их необходимыми питательными веществами. Специалисты рассказали о том, как правильно подкармливать перец после его посадки на грядку или в теплицу.

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Подкормку перца следует начинать после того, как растение переехало на новое место роста. Перец может испытать определенные повреждения корневой системы во время пересадки, поэтому важно дать растению время на адаптацию, которое обычно длится 7-10 дней. Учитывая этот фактор, следует планировать время для проведения подкормки.

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При выборе подкормки следует учитывать состояние и фазу развития перца. Если рассада была посажена, когда она уже имеет бутона или начинает цвести, то для поддержания первой волны плодоношения следует акцентировать внимание на фосфорно-калийных удобрениях. Необходимо также стимулировать развитие вегетативной массы растения, которая станет залогом второй волны урожая.

Одним из источников фосфора есть минеральные удобрения, такие как простой или двойной суперфосфат. Органические удобрения, такие как зола, являются хорошим источником фосфора и калия одновременно.

Относительно азота перец лучше реагирует на органические источники этого элемента. Можно использовать настой куриного помета или коровьего навоза.

При бутонизации, цветении и формировании плодов перца необходимы микроэлементы, такие как марганец, йод, магний, молибден, цинк и бор. Для их снабжения можно использовать гуматосодержащие удобрения.

Если рост перца остановился, это может являться признаком слабого развития корневой системы. В таком случае можно использовать корненестимулирующие препараты или янтарную кислоту, которую разведут в воде и будут поливать растения.

Также следует учитывать кислотность почвы, поскольку перец не переносит кислую среду. Если земля на участке имеет повышенную кислотность, можно добавить мел или доломитовую муку. Эти средства следует тщательно перемешать с почвой вблизи растений или развести в воде и полить перец под корень.

Помните, что любую подкормку следует вносить на расстоянии от стебля, а по всему периметру корневой системы растения избегайте прямого контакта с корневой шейкой растения.

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