Як підгодовувати перці в червні, щоб отримати багатий врожай

Для того, щоб отримати багатий урожай перців, дуже важливо правильно доглядати за рослинами та забезпечити їх необхідними поживними речовинами. Фахівці розповіли про те, як правильно підживлювати перець після його посадки на грядку або в теплицю.

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Підживлення перцю слід починати після того, як рослина переїхала на нове місце зростання. Перець може зазнати певних ушкоджень кореневої системи під час пересадки, тому важливо дати рослині час на адаптацію, який зазвичай триває 7-10 днів. Враховуючи цей фактор, слід планувати час для проведення підживлення.

При виборі підживлення варто враховувати стан і фазу розвитку перцю. Якщо розсада була посаджена, коли вона вже має бутона або починає цвісти, то для підтримки першої хвилі плодоношення слід акцентувати увагу на фосфорно-калійних добривах. Необхідно також стимулювати розвиток вегетативної маси рослини, яка стане запорукою для другої хвилі врожаю.

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Одним з джерел фосфору є мінеральні добрива, такі як простий або подвійний суперфосфат. Органічні добрива, такі як зола, є хорошим джерелом фосфору та калію одночасно.

Щодо азоту, перець краще реагує на органічні джерела цього елемента. Можна використовувати настій курячого посліду або коров'ячого гною.

Під час бутонізації, цвітіння та формування плодів перцю необхідні мікроелементи, такі як марганець, йод, магній, молібден, цинк і бор. Для їхнього постачання можна використовувати гуматовмісні добрива.

Якщо ріст перцю зупинився, це може бути ознакою слабкого розвитку кореневої системи. В такому випадку можна використовувати коренестимулюючі препарати або бурштинову кислоту, яку розведуть у воді та поливатимуть рослини.

Також слід враховувати кислотність ґрунту, оскільки перець не переносить кисле середовище. Якщо земля на ділянці має підвищену кислотність, можна додати крейду або доломітове борошно. Ці засоби слід ретельно перемішати з ґрунтом поблизу рослин або розвести у воді та полити ними перець під корінь.

Пам'ятайте, що будь-яке підживлення слід вносити на відстані від стебла, а по всьому периметру кореневої системи рослини, уникайте прямого контакту з кореневою шийкою рослини.

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