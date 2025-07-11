Как получить льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году

В 2025 году в Украине изменился порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь право на скидку определяется с учетом совокупного дохода семьи, что стало ключевым условием для получения помощи от государства.

Новые правила подразумевают, что для назначения льгот учитывается среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев. Если сумма на одного человека не превышает 4240 гривен (размер налоговой социальной льготы на 2025 год), семья может претендовать на льготу. Об этом пишет nv.ua.

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С мая 2025 г. такая форма поддержки стала доступной для нескольких категорий граждан. В частности, речь идет о реабилитированных лицах с инвалидностью или пенсионерах, чернобыльцах I и II категории, супругах умерших ликвидаторов, семьях погибших или пропавших без вести военных, ветеранов силовых структур, бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, а также депортированных, достигших пенсионеров.

Отдельным плюсом новой системы является то, что право на льготу определяется автоматически – обращаться лично в органы Пенсионного фонда не нужно.

При этом часть украинцев по-прежнему будут пользоваться льготами независимо от уровня дохода. Это, в частности, участники боевых действий, личности с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины, семьи умерших ветеранов войны, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что государство ввело новую базовую социальную помощь.

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