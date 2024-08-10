Как получить пакет малыша в 2024 году: подробности
Рождение ребенка – одно из самых радостных событий в жизни каждой семьи. В Украине государство поддерживает молодых родителей, предоставляя им бесплатный пакет малыша – набор необходимых вещей по уходу за новорожденным. Об этом пишет "Факты".
Что такое пакет малыша?
Это специальный набор, содержащий более 90 самых необходимых для малыша вещей: подгузники, одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и игрушки. Его стоимость составляет около 7000 гривен, но для родителей он абсолютно бесплатный.
Кому принадлежит пакет малыша?
Получить пакет малыша могут не только биологические родители, но и:
- Приемные родители
- Усыновители
- Родители-воспитатели
- Опекуны
- Патронатные воспитатели
Как получить пакет малыша?
- В роддоме: Самый удобный способ – получить пакет сразу после рождения ребенка в роддоме.
- Если на момент рождения пакета не было: Обратитесь в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства в течение 30 дней со дня рождения ребенка.
- Если ребенок родился не в роддоме: Подайте заявление, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий факт рождения, в соответствующий орган.
Денежная компенсация вместо пакета
Если пакет малыша по каким-то причинам не подходит, вы можете получить денежную компенсацию в размере около 7 689 гривен.
Дополнительная финансовая поддержка
Кроме Пакунка малыша, государство предусматривает и другие виды помощи молодым семьям:
- Единое социальное денежное пособие при рождении ребенка: Выплачивается в течение 36 месяцев равными частями.
- Другие социальные программы: возможность получения льгот, скидок на товары и услуги для детей.
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Почему Пакет малыша важен?
- Экономия средств Помогает молодым родителям сэкономить на приобретении необходимых вещей для новорожденного.
- Поддержка молодых семей: Является заботой государства о благополучии детей и их родителей.
- Упрощение процедуры получения: Удобный и доступный способ получения необходимых вещей.
Где получить подробную информацию?
Обратитесь в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, на какие льготы имеют право многодетные семьи.
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