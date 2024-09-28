Как получить пенсию на детей по потере кормильца и сколько она составляет
Родственники, лишившиеся основного держателя семьи, могут претендовать на пенсионное обеспечение. Это касается лиц, не способных работать и самостоятельно себя обеспечивать.
Выплаты для несовершеннолетних Дети имеют право на такие выплаты до окончания учебы или до достижения определенного возраста, как сообщает Пенсионный фонд Украины. Об этом пишет 24 tv.ua.
В категорию нетрудоспособных членов семьи также входят:
- несовершеннолетние до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до достижения этого возраста;
- учащиеся и студенты – до завершения образования, но не дольше 23-летия;
- дети без родителей – до 23 лет.
Размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет:
- 50% пенсии по возрасту умершего кормильца – для одного нетрудоспособного члена семьи;
- 100% пенсии по возрасту, распределяемому равномерно – для двух и более нетрудоспособных членов семьи.
Важно! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине равна 2 361 грн, то пенсия в случае потери кормильца не может быть меньше 1 180,50 грн.
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Необходимые документы для оформления пенсии Для назначения пенсии необходимо предоставить:
- Заявление о назначении пенсии.
- Подтверждение места жительства или регистрации.
- Справка формы ОК-5.
- ИНН лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца.
- Свидетельство о рождении или паспорте получателя пенсии.
- Свидетельство о смерти кормильца или судебном решении о признании его без вести пропавшим или умершим.
- Справки о дневной форме обучения.
- Подтверждение ухода за ребенком до 8 лет неработающим супругом или близким родственником умершего.
- Доказательство содержания членов семьи (кроме детей) умершим кормильцем.
- Документацию о трудовом стаже.
Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.
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