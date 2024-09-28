Как получить пенсию на детей по потере кормильца и сколько она составляет

Родственники, лишившиеся основного держателя семьи, могут претендовать на пенсионное обеспечение. Это касается лиц, не способных работать и самостоятельно себя обеспечивать.

Выплаты для несовершеннолетних Дети имеют право на такие выплаты до окончания учебы или до достижения определенного возраста, как сообщает Пенсионный фонд Украины. Об этом пишет 24 tv.ua.

В категорию нетрудоспособных членов семьи также входят:

несовершеннолетние до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до достижения этого возраста;

учащиеся и студенты – до завершения образования, но не дольше 23-летия;

дети без родителей – до 23 лет.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет:

50% пенсии по возрасту умершего кормильца – для одного нетрудоспособного члена семьи;

100% пенсии по возрасту, распределяемому равномерно – для двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Важно! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине равна 2 361 грн, то пенсия в случае потери кормильца не может быть меньше 1 180,50 грн.

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Необходимые документы для оформления пенсии Для назначения пенсии необходимо предоставить:

Заявление о назначении пенсии. Подтверждение места жительства или регистрации. Справка формы ОК-5. ИНН лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца. Свидетельство о рождении или паспорте получателя пенсии. Свидетельство о смерти кормильца или судебном решении о признании его без вести пропавшим или умершим. Справки о дневной форме обучения. Подтверждение ухода за ребенком до 8 лет неработающим супругом или близким родственником умершего. Доказательство содержания членов семьи (кроме детей) умершим кормильцем. Документацию о трудовом стаже.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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