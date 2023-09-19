Как постирать шторы в машинке, чтобы они не помялись: простые советы

С течением времени шторы накапливают пыль и грязь, поэтому регулярная чистка становится необходимостью. Однако мы все знаем, что стирка штор может привести к их смятию или создать проблемы с глажением.

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Есть способы решения этих вопросов, и даже можно справиться с чисткой штор, не снимая их с карниза, пишет портал santeplus. Сегодня мы поговорим о том, как стирать шторы так, чтобы они оставались гладкими и не нуждались в глажке.

Первое правило – стирка штор отдельно от других вещей. Когда вы стираете шторы, лучше всего это делать отдельно от других вещей. Просто поместите в стиральную машину максимум две шторы или портьеру.

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Далее выберите правильные настройки стиральной машины. Если на ткани имеются стойкие пятна, используйте режим "Хлопок" и установите температуру стирки на 30°C или даже выберите холодную воду. Старайтесь минимизировать отжим, удерживаясь от превышения количества моющего средства. Таким образом, один цикл полоскания будет достаточным для удаления остатков моющего средства.

После стирки обязательно подвесьте шторы на открытом воздухе для сушки. Это поможет им высыхать натурально, не образуя складок и не нуждаясь в глажке. В результате вы сможете наслаждаться чистыми и гладкими шторами без особого труда.

Ранее, UaPortal поделился, почему нельзя закрывать дверцу стиральной машины.

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