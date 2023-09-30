Как правильно хранить имбирь дома, чтобы он не портился

Свежий имбирь может засохнуть, если его не переделать вовремя. Он очень полезен для зубов, способствует пищеварению и помогает при токсикозе беременных. Также имбирь оказывает противовоспалительное, антибактериальное и общеукрепляющее действие.

Предлагаем три способа, благодаря которым имбирь не потеряет своих полезных свойств. Так вы всегда будете иметь под рукой концентрат витаминов.

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1. Свежий корень имбиря. В течение 1-2 недель можно хранить свежий корень имбиря в холодильнике. За это время он не утратит своих полезных свойств. Если вы хотите продлить его срок годности, вам нужно положить имбирь в герметичный пакет или контейнер, выкачав весь воздух.

Корень должен быть сухим, а внутри пакета не должен образовываться конденсат. Перед тем как положить его в пакет, можно обернуть его в салфетку, чтобы она впитала влагу.

2. Замораживание имбиря. Корень имбиря можно измельчить на терке, поделить на порции или в целом хранить в морозильной камере до 6 месяцев. Однако это нужно делать сразу после покупки. Не забудьте снять шкурку.

Естественно, замороженный имбирь потеряет часть своих полезных свойств, но так у вас под рукой будет готовая смесь для чая или других блюд.

3. Сушка. Имбирь можно высушить, измельчить и превратить в порошок. В таком виде его можно хранить до 2 лет.

Сушить корень имбиря в духовке при 50 градусов, но нужно предварительно очистить и нарезать кусочками. С каждой стороны нужно сушить по два часа. Ломтики должны быть сухими и хрупкими.

Перемолоть их можно в кофемолке или блендером, а хранить в стеклянной таре с плотно прилегающей крышкой.

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