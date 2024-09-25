Как правильно хранить наличные деньги: риски и советы

Многие украинцы все еще держат свои сбережения дома. Однако такое решение сопровождается определенными рисками для денег.

Существует множество факторов, влияющих на качество купюр, которые люди хранят в своих домах, сообщает "РадиоТрек". Это касается как гривен, так и иностранных валют. В результате существует вероятность, что наличные могут получить повреждения.

О каких факторах следует помнить

Уровень влажности – рекомендуется хранить наличные средства в помещениях, где влажность составляет от 30% до 60%. Дело в том, что чрезмерная влажность способна вызвать расслоение волокон после их высыхания, а слишком сухая среда может привести к пересыханию бумаги. Также очень важно, чтобы на банкноты не попадала жидкость.

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Грязь – контакт банкнот с микроорганизмами может вызвать образование плесени, особенно если они хранятся во влажных условиях. Иногда достаточно коснуться наличности немытыми руками, чтобы возникла такая проблема.

Температура – длительное пребывание банкнот при высоких температурных условиях может вызвать испарение составляющих защитного слоя. Кроме того, это может снизить устойчивость банкнот к другим негативным воздействиям. Оптимальной температурой для хранения считают +18 - 22 градуса по Цельсию.

Прямой солнечный свет – ультрафиолетовые лучи негативно влияют на банкноты, вызывая быстрое выцветание красок.

Советы по хранению наличных

Чтобы предотвратить повреждение гривен или долларов, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций. Первое – выбирайте для хранения денег сухое и прохладное место. Важно также обеспечить хорошую вентиляцию в том месте, где хранятся средства. Кроме этого, банкноты можно поместить в специальные защитные пакеты или конверты, чтобы избежать контакта с влагой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить ценные вещи в отеле.

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