Как правильно хранить уксус, чтобы он долго не портился
Уксус, происходящий от французского термина "vin aigre", означающего "кислое вино", имеет интересную историю. Легенда утверждает, что его случайно открыли, когда вино, забытое в хранилище, не только скисло, но и превратилось в уксус. Несмотря на название и легенду, уксус может быть изготовлен не только из виноградного основания.
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В основном уксус – это смесь уксусной кислоты и воды, которую получают в процессе двухэтапного брожения. На первом этапе дрожжи взаимодействуют с сахаром или крахмалом, содержащимся во фруктах, таких как виноград, или с цельнозерновыми продуктами, рисом и т.д. Это создает этанол или спирт. Затем этанол взаимодействует с кислородом и уксуснокислыми бактериями, что влечет за собой второй этап брожения, который может длиться несколько недель или даже месяцев, и образуется уксус. Интересно, что некоторые виды уксуса, например бальзамический, могут бродить в течение 12 лет.
В зависимости от базы, использованной для изготовления уксуса, его могут иметь разный уровень кислотности и характерный вкус, зависящий от использованного основания, и может быть слабо сладковатым.
На бутылках с уксусом часто указывают проценты, указывающие на его прочность. Просто говоря, чем выше процент, тем более интенсивный и кислый вкус. Таким образом, самым кислым из всех видов уксуса является дистиллированный белый уксус с крепостью 9%. Знание о процентах уксуса поможет вам выбрать подходящий вид для определенного блюда и дозировать его должным образом.
Для хранения уксуса рекомендуется держать его в темном, прохладном месте, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. Также важно всегда хорошо закрывать бутылку. По прошествии времени могут образовываться осадки на дне, но это не означает, что уксус плохой. Просто процедите его и продолжайте использовать до истечения срока годности.
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