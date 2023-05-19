Як правильно зберігати оцет, щоб він довго не псувався

Оцет, походить від французького терміна "vin aigre", що означає "кисле вино", має цікаву історію. Легенда стверджує, що його випадково відкрили, коли вино, забуте у сховищі, не тільки скисло, але й перетворилося на оцет. Попри назву та легенду, оцет може бути виготовлений не тільки з виноградної основи.

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В основному, оцет – це суміш оцтової кислоти та води, яку отримують у процесі двоетапного бродіння. На першому етапі дріжджі взаємодіють з цукром або крохмалем, які містяться у фруктах, таких як виноград, або з цільнозерновими продуктами, рисом і т.д. Це створює етанол, або спирт. Потім етанол взаємодіє з киснем та оцтовокислими бактеріями, що спричиняє другий етап бродіння, який може тривати кілька тижнів або навіть місяців, і утворюється оцет. Цікаво, що деякі види оцту, наприклад бальзамічний, можуть бродити протягом 12 років.

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Залежно від бази, використаної для виготовлення оцту, його можуть мати різний рівень кислотності та характерний смак, що залежить від використаної основи, і навіть може бути слабо солодкуватим.

На пляшках з оцтом часто зазначають відсотки, які вказують на його міцність. Просто кажучи, чим вищий відсоток, тим інтенсивніший і кислий смак. Таким чином, найкисліший з усіх видів оцту є дистильований білий оцет з міцністю 9%. Знання про відсотки оцту також допоможе вам обрати підходящий вид для певної страви та дозувати його належним чином.

Щодо зберігання оцту, рекомендується тримати його в темному, прохолодному місці, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів. Також важливо завжди добре закривати пляшку. З плином часу можуть утворюватися осади на дні, але це не означає, що оцет поганий. Просто процідіть його і продовжуйте використовувати до закінчення терміну придатності.

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