Как правильно и быстро почистить батареи перед зимой

Среди множества задач по обслуживанию дома быстрая чистка батарей является одной из самых утомительных. Не используя специального очистителя для удаления грязи, избавиться от грязи все же можно.

Очистка и уход за батареями – непростая задача, если вы хотите не повредить их химикатами. Издание Sante Plus рассказало о скором решении для решения этой проблемы.

Читайте также: Как правильно утеплить металлопластиковые окна осенью во избежание утечки тепла

Почему важно чистить батареи?

Если важно вытирать пыль с этих нагревательных инструментов, это потому, что они необходимы в нашей повседневной жизни, особенно зимой. Поэтому важно сначала обезжирить, промыть и придать блеск.

Помимо этого, накапливающаяся на этом объекте пыль может вызвать аллергию и проблемы с дыханием у уязвимых людей. Очищать поверхность батареи рекомендуется до понижения температуры. Есть очень эффективный способ заставить это отопительное оборудование сверкать!

Как удалить грязь с наружной стороны алюминиевого радиатора?

Если вы хотите бороться с загрязнениями, вам понадобится сухая тряпка из микрофибры, которой вы будете протирать эту поверхность. Затем намочите ткань теплой водой, в которую просто добавьте столовую ложку белого уксуса и немного мыла. Все, что вам нужно сделать это аккуратно потереть радиатор, чтобы избавиться от грязи.

Как почистить радиатор изнутри?

Очистка внутренней части этого оборудования также важна, поскольку эта часть имеет тенденцию накапливать пыль. Чтобы решить эту проблему, нет ничего проще. Вам нужно использовать тонкую насадку пылесоса и пропустить ее в каждый уголок.

Если этот способ вам не подходит, можно использовать другой вариант. Тряпка станет вашим лучшим инструментом, если ее размер средний и достаточно тонкий, чтобы пройти между слотами внутри устройства. Для оптимальной эффективности поместите ткань из микрофибры над тряпкой. Ткань нужно будет замочить в теплой воде, белом уксусе, жидком мыле и пищевой соде – незаменимом домашнем ингредиенте. Обязательно сначала выключите батареи. Последняя задача – увлажнить и высушить.

Как сделать классические батареи чистыми?

Другой способ очистки отопительного оборудования – сначала запрограммировать его в летнее положение или выключить. После того, как остынет, с помощью тряпки или мягкой щетки удалите застрявшую в зазорах грязь. Затем вы можете использовать старую зубную щетку, смоченную жидким мылом, или натуральное моющее средство, которое можно сделать самостоятельно. Затем проведите им по входным отверстиям труб, чтобы они сверкали.

Как почистить чугунные батареи?

Как и в случае с другими поверхностями, их необходимо сначала выключить и подождать, пока остынут. Затем с помощью тряпки удалите пыль из зазоров. Чтобы пыль не падала на пол, уложите полиэтиленовый пакет и сохраните чистоту в доме. Все, что нужно сделать, это протереть тканью из микрофибры.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!