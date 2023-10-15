Как правильно проветривать квартиру, чтобы не терять тепло и экономить деньги на отоплении
Лето прошло и с холодами приходит время, когда важно помнить о должном проветривании квартиры в отопительный сезон. В частности, это поможет сэкономить деньги на оплате коммуналки.
Чтобы обеспечить комфорт в вашей жизни и рациональную экономию энергии, важно знать, как правильно это делать, пишет greenpost.ua.
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Коммунальщики недавно поделились полезными советами по поводу надлежащего проветривания помещения во время отопительного сезона.
В их инструкции указано, что длительный период частичного открывания окон не всегда обеспечивает надлежащий приток свежего воздуха, но приводит к увеличению счета за отопление.
Поэтому рекомендуется проветривать комнаты почаще, открывая окна на несколько минут заместо долгого открывания на всю ширину. Этот подход позволяет поддерживать комфортную температуру и экономить энергию.
Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.
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