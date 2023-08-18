Как правильно растопить засахаренный мед, чтобы он не потерял полезных свойств

Мед – это продукт, который встречается практически на каждой кухне, и обладает множеством полезных свойств. Со временем консистенция меда может стать гуще. Это не проблема, когда мед превращается в кристаллы – его ведь можно вернуть в жидкое состояние.

Об этом пишет radiotrek.

Самый безопасный и простой способ растопить мед – это естественным путем, избежав перегрева, который может нанести вред его качеству.

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Как растопить мед естественным путём?

Зимой вы можете поместить банку с медом возле источника отопления, а летом – на теплый балкон. Важно периодически переворачивать банку и следить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на мед. Через несколько часов мед начнет самостоятельно таять при этом сохраняя свои полезные свойства.

Напомним, пчеловод рассказал, что можно сделать со старым медом и можно ли его есть.

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