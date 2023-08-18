Як правильно розтопити зацукрований мед, щоб він не втратив корисних властивостей

Мед – це продукт, який зустрічається практично на кожній кухні, і має безліч корисних властивостей. З плином часу консистенція меду може стати густішою. Це не проблема, коли мед перетворюється на кристали – адже його можна повернути у рідкий стан.

Про це пише radiotrek.

Найбезпечніший і найпростіший спосіб розтопити мед – це природнім шляхом, уникнувши перегрівання, яке може завдати шкоди його якості.

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Як розтопити мед природнім шляхом?

Взимку, ви можете помістити банку з медом біля джерела опалення, а влітку – на теплий балкон. Важливо періодично перевертати банку та слідкувати, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на мед. За кілька годин мед почне самостійно танути при цьому зберігаючи свої корисні властивості.

Нагадаємо, пасічник розповів, що можна зробити зі старим медом та чи можна його їсти.

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