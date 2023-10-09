Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими: пять секретов

Регулярный маникюр – важен для каждой девушки. Однако не нужно забывать о домашнем уходе за ногтями.

UAportal расскажет, что нужно делать для того, чтобы ногти оставались крепкими и здоровыми. В частности, важно соблюдать несколько основных правил и рекомендаций.

1. Правильное питание: Ваше питание должно содержать достаточное количество белка, витаминов (в том числе витаминов A и E), минералов (особенно кальция, цинка и железа) и здоровых жиров. Эти питательные вещества играют немаловажную роль в укреплении ногтей.

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2. Используйте масла: Регулярно наносите масло на ногтевую пластину и зону ногтей, чтобы обеспечить влажность и укрепление ногтей.

3. Защита от повреждений: Избегайте травм ногтевой пластины и контакта с агрессивными химическими веществами, такими как растворители лака для ногтей. Носите перчатки при работе с агрессивными веществами или водой.

4. Осторожная обрезка: Обрезка ногтей должна быть осторожна и выполняться правильной техникой. Не обрезайте ногтевую пластину слишком коротко и избегайте обрезки углов ногтей, что может вызвать вросший ноготь.

5. Используйте средства для укрепления ногтей: можно использовать специальные средства для укрепления ногтевой пластины, такие как базовые покрытия или биотинов.

Учитывая эти советы, вы сможете помочь своим ногтям оставаться крепкими и здоровыми, даря им красоту и блеск.

Напомним, мы рассказывали, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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