Как правильно загадать желания на Суперлуние: действенные ритуалы

В понедельник, 3 июля, состоится Суперлуние. Точное время полнолуния – 13:41 по Киеву. Луна окажется в знаке Козерог и будет светить очень ярко, максимально приблизившись к Земле.

Такое явление случается всего 3-5 раз в год. В этот день принято проводить ритуалы, поскольку энергетика будет очень сильной. UAportal подготовил ритуалы, которые помогут выполнить желаемое.

Суперлуние считается эпицентром лунной энергии в течение календарного месяца, а потому отлично подходит для загадки желаний.

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Ритуал с водой

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Возьмите стакан чистой воды. Для этого лучше использовать родниковую воду, но ни в коем случае не из крана. Четко сформулируйте желание, а затем надиктуйте его воде.

Оставьте стакан под прямым лунным светом на подоконнике. Поскольку будет день, представьте, как Лунная энергия наполняет воду своим сиянием. Воду нужно выпить и представить, какое желание уже стало реальностью.

Ритуал с деревом

Выберите в лесу или парке дерево. Следует выбирать здоровые и сильные деревья, без визуально заметных болезней. Избегайте деревья с извилистыми ветвями. Лучше выбирать то, какое цветет.

Принесите ленты золотистого, белого, серебристого или голубого цвета. Расскажите дереву о желаниях и завяжите на нем ленты. Поблагодарите природу и идите домой, не оборачиваясь.

Раньше мы писали о том, почему нельзя, чтобы свет Луны падал на спящего человека.

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