Как правильно замораживать и размораживать фарш: полезные советы

Вскоре все хозяйки сталкиваются с такой проблемой: купили фарш, использовали часть, а остались с большим количеством, которое нужно сохранить.

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Однако не всегда замораживание фарша оказывается эффективным. Если вы не правильно замораживаете фарш, он может утратить качество и вкус. "Информатор" рассказал о некоторых лайфхаках, которые помогут вам правильно замораживать фарш.

Шарики: Перед тем как замораживать фарш, разделите его на небольшие порции, например скотчем или пластиковыми формами для кексов. Скатайте фарш в шарики весом примерно 200-300 граммов и расположите их на противне. Поставьте деко в морозилку, дайте шарикам заморозиться, а затем переложите их в пакеты. Важно помнить, что такой способ замораживания может занять некоторое время для размораживания.

Пласт: Еще одним способом является раскатка фарша в пласт, толщиной не более 2 сантиметров, и последующая заморозка. Вам понадобится пластиковый пакет или контейнер. Такой фарш замораживается быстрее и занимает меньше места в морозильной камере.

Еще одним способом является раскатка фарша в пласт, толщиной не более 2 сантиметров, и последующая заморозка. Вам понадобится пластиковый пакет или контейнер. Такой фарш замораживается быстрее и занимает меньше места в морозильной камере. Порционно: Если вам нужна заморозка порции, разделите пласт фарша на небольшие квадратики, используя обратную сторону ножа, как показано на фото. Так вы сможете вытащить из морозильника то количество фарша, которое вам нужно.

Кубики: Фарш можно замораживать в виде мясных кубиков для супов. Для этого используйте формы для льда, положите фарш в них и поставьте в морозильник. После замораживания переложите кубики в пластиковый пакет.

Фарш можно замораживать в виде мясных кубиков для супов. Для этого используйте формы для льда, положите фарш в них и поставьте в морозильник. После замораживания переложите кубики в пластиковый пакет. Кексики Если вы планируете готовить котлеты, вы можете замораживать фарш в виде кексов, используя силиконовые формы. Прежде чем обжаривать котлеты, окуните фарш в кипяток, чтобы он не потерял форму.

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