Ребенок точно не откажется: рецепт фишбургера с картофелем от Евгения Клопотенко
Некоторым родителям приходится делать невозможное, чтобы накормить своего капризного ребенка. Надеемся, рецепт фишбургера от Евгения Клопотенко облегчит вам задачу.
Ингредиенты:
Для фишбургера:
– 3 филе минтая
– 1 упаковка кетчупа Торчин для детей
– 3 булочки для бургера
– 3 листа салата латука
– 2 средних соленых огурца
– 3 слайса чедера для бутербродов
Для панировки:
–2 яйца
– 75 г пшеничной муки
– 120 г панировочных сухарей
– щепотка соли
Для гарнира:
– 500 г молодого картофеля
– 100 г сливочного масла 82,5%
– 2 ст. л. подсолнечного масла
– соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте филе и проверьте его наличие костей. Если они есть – уберите.
2. Духовку выставьте на 180 градусов. Филе минтая переложите на салфетку и запанируйте.
3. Вбейте в миску яйца, соль, перемешайте. Высыпьте в плоские тарелки муку и панировочные сухари.
4. Возьмите противень и застелите его пергаментом. Филе обваляйте в муке, затем опустите во взбитые яйца и обваляйте в сухарях.
5. Запанированное филе выложите на противень и готовьте 25-30 минут при температуре 180 градусов.
6. Возьмите картофель, помойте и почистите. Каждую картофелину разрежьте на четвертинки.
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7. Выложите картофель на разогретую сковороду с маслом и жарьте до румяности. Переложите в форму для запекания, сверху выложите сливочное масло и отправьте в духовку на 25-30 минут.
8. Булочки разрежьте поперек, нижние кусочки обжарьте на сухой сковороде 2 минуты.
9. Очистите огурцы и порежьте. Салат промойте и выложите на салфетку.
10. Достаньте рыбу из духовки. Возьмите нижнюю часть булочки, смажьте ее кетчупом для детей.
11. Сверху выложите огурцы и лист салата.
12. На салат выложите рыбу, а на нее – слайс чеддера. В конце накройте второй частью булочки.
13. Вытащите картофель и выложите его на тарелку возле бургера.
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