Как приготовить домашние удобрения для обработки грядок осенью

После многоцелевого сбора урожая, пора предоставить вашему саду и огороду надлежащий уход, чтобы подготовить почву к зиме и подпитать ее для будущего сезона. Однако вместо химических удобрений, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду, вы можете использовать естественный и чрезвычайно полезный метод.

Об этом сообщило издание Apostrophe. В частности, специалисты рассказали о лайфхаке, который поможет поддержать плодородие почвы и защитить ее от вредителей, используя только натуральные ингредиенты.

Обработка почвы осенью имеет несколько преимуществ. Во-первых, это помогает избавить почву от грибковых заболеваний, бактерий и вредителей, которые могут вредить растениям в будущем. Во-вторых, осенняя подкормка обогащает почву питательными веществами, что способствует здоровому и пышному росту растений.

Для подкормки почвы осенью и для приготовления домашнего удобрения вам понадобится всего-навсего обычная закваска, сыворотка или кефир, объемом примерно один литр.

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Приготовление:

Добавьте 1 столовую ложку корицы в выбранную жидкость и растворите ее в стакане теплой воды. Корица содержит большое количество полезных для растений питательных веществ, таких как витамин А, бета-каротин, витамин С, витамины группы B, кальций, железо, магний, фосфор, цинк, медь и 18 аминокислот.

Не считая того, корица является естественным инсектицидом и помогает защищать растения от вредителей. Добавьте также ложку молотой куркумы. Этот компонент содержит много полезных веществ и питательных элементов.

Обработка почвы:

Растворите одну столовую ложку этого концентрированного удобрения в 10 л воды. Этого объема будет достаточно для обработки земли площадью в один квадратный метр.

Использование натуральных удобрений при подготовке грядок к зиме помогает поддерживать плодородие почвы и сохранять ее отличное качество.

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