Как приготовить квашеные яблоки: традиционный украинский рецепт

Квашенные яблоки – это настоящий кладезь вкуса и пользы для вашего стола на зиму. Это блюдо популярно среди украинцев благодаря своей простоте в приготовлении и непревзойденном вкусе.

Рецепт квашеных яблок, которым поделились на сайте "Апостроф", очень прост и включает в себя привычные ингредиенты.

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Ингредиенты:

яблоки;

1 ложка соли;

2 ложки сахара;

вода.

Для начала вам нужно тщательно помыть яблоки. Затем их можно положить в 3-литровую банку. Чтобы упростить процесс квашения, можно проколоть даже фрукты по центру.

Заполняем банку яблоками, и когда остается мало места, можно немного их утрамбовывать, чтобы сделать больше места для рассола.

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Далее добавляем соль и сахар и заливаем все этой смесью холодной воды. Сверху накрываем банку капроновой крышкой и тщательно ее взбалтываем, чтобы обеспечить растворение соли и сахара в воде.

Важно поместить банку не на пол, а в глубокую миску, так как во время процесса квашения рассол будет вытекать из банки.

Через несколько дней (время зависит от температуры), ваши квашеные яблоки будут готовы. По желанию можно добавить к ним некоторые специи, такие как листья смородины или листья вишни, чтобы добавить новые вкусовые нюансы.

Если вы не планируете употреблять квашеные яблоки сразу, вы можете оставить их в банке после завершения процесса брожения и долить обычную воду перед хранением в погребе.

Благодаря этому рецепту, вы сможете наслаждаться этой отличной закуской на протяжении всего зимнего сезона.

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