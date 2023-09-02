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Как приготовить пикантный томатный соус "Чемпион" с луком на зиму: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать соус с помидорами и луком на зиму

Вы можете приготовить удивительно вкусный соус "Чемпион", который не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета.

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Этот соус требует всего несколько ингредиентов и часа работы, и из них вы получите полтора литра вкусного соуса. Рецептом поделились в блоге "Домашняя консервация".

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 300 г лука репчатого;
  • 6 штук гвоздики;
  • 10 штук душистого перца горошком;
  • 2 лавровых листа;
  • 100 г сахара;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;
  • 50 мл уксуса (9%).

Приготовление:

  1. Сначала заморозьте помидоры. Чтобы это сделать, нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, а затем в холодную воду. После этого снимите кожуру с помидоров.
  2. Порежьте помидоры на маленькие кусочки и положите их в кастрюлю.
  3. Порежьте лук сначала полукольцами, а затем пополам и добавьте к помидорам.
  4. Добавьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист.
  5. Засыпьте соль и сахар, после чего добавьте растительное масло.
  6. Разогрейте смесь на огне и доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут.
  7. В завершение варки добавьте уксус и перемешайте еще раз.
  8. Разлейте горячий соус в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Затяните банки и оставьте их до полного охлаждения.

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