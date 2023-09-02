Как приготовить пикантный томатный соус "Чемпион" с луком на зиму: простой рецепт
Вы можете приготовить удивительно вкусный соус "Чемпион", который не только украсит ваш зимний стол, но и поможет сберечь ароматы лета.
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Этот соус требует всего несколько ингредиентов и часа работы, и из них вы получите полтора литра вкусного соуса. Рецептом поделились в блоге "Домашняя консервация".
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров;
- 300 г лука репчатого;
- 6 штук гвоздики;
- 10 штук душистого перца горошком;
- 2 лавровых листа;
- 100 г сахара;
- 2 столовые ложки соли;
- 5 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла;
- 50 мл уксуса (9%).
Приготовление:
- Сначала заморозьте помидоры. Чтобы это сделать, нарежьте на них крестообразные надрезы, окуните их в кипяток, а затем в холодную воду. После этого снимите кожуру с помидоров.
- Порежьте помидоры на маленькие кусочки и положите их в кастрюлю.
- Порежьте лук сначала полукольцами, а затем пополам и добавьте к помидорам.
- Добавьте гвоздику, душистый перец и лавровый лист.
- Засыпьте соль и сахар, после чего добавьте растительное масло.
- Разогрейте смесь на огне и доведите до кипения тщательно помешивая. Варите 5-7 минут.
- В завершение варки добавьте уксус и перемешайте еще раз.
- Разлейте горячий соус в предварительно стерилизованные банки и переверните на крышку. Затяните банки и оставьте их до полного охлаждения.
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