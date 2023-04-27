Как приготовить традиционную пасту карбонара, как в ресторане: рецепт
Карбонара – одна из основных итальянских паст. Она готовится из нескольких ингредиентов, но поражает вкусом. Вариаций этого блюда много, но UaPortal подготовил для вас классическую версию карбонары, которую готовят в итальянских ресторанах.
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Ингредиенты:
– 400 граммов спагетти;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 200 граммов бекона (нарезанного тонкими полосками);
– 1 зубчик чеснока (мелко нарезанный);
– 4 яичных желтка;
– 50 граммов тертого сыра (лучше всего подойдет пармезан);
– 50 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Воду для спагетти посолите.
2. Разогрейте сковороду.
3.Налейте на сковороду немного растительного масла и пожарьте на нем бекон в течение 2 минут.
4.Добавьте чеснок, жарьте еще минуту.
5.Смешайте желтки, 3/4 сыра и молоко, посолите, добавьте специи, перемешайте.
6.Из готовых спагетти слейте воду, но оставьте одну чашку жидкости после макарон.
7.Спагетти выложите на сковороду к бекону, добавьте яичную смесь и перемешайте. Если соус густой – добавьте воды из – под макарон.
8. Посыпьте сыром и подавайте.
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