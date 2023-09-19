Как приготовить варенье из брусники на зиму в ароматном сиропе: простой и быстрый рецепт, что сохранит витамины
Настало время, когда многие украинцы готовят запасы на зиму, консервируя разные продукты. Но особое место всегда отводится варенью, поскольку для многих ничто не может заменить вкусного батона с маслом и вареньем на верхнем слое. Если рецепт с малиновым вареньем хорошо известен, то с другими видами ягод могут возникнуть вопросы. Мы предлагаем вам узнать, как правильно заготовить бруснику на зиму.
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Брусника часто называется "ягодой бессмертия" из-за ее полезных свойств и влияния на здоровье. Традиционно ее собирают и заготавливают осенью, пишет сайт "Знай.ua". Брусника используется для лечения различных заболеваний, поэтому расскажем вам, как быстро и без потерь витаминов законсервировать эту ягоду на зиму.
Ингредиенты:
- Брусника – 250 г
- Сахар – 115 г
- Вода – 100 мл
- Лимонный сок – 15 мл
Приготовление:
- Сначала переберите и тщательно промойте ягоды. Затем хорошо обсушите их и разместите в предварительно стерилизованных банках.
- В прохладную воду добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока сироп не придется до кипения.
- Засыпьте бруснику полученным сиропом и незамедлительно закрывайте банки.
- На 1 литровую банку нужно: 370 граммов брусники, 115 граммов сахара, 100 миллилитров воды и 15 миллилитров лимонного сока.
С помощью этого рецепта вы сможете наслаждаться вкусной и полезной консервацией брусничной в течение зимы.
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