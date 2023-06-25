Как продлить жизнь педикюру: 5 полезных советов

Даже если вы не очень любите педикюр, летом обязательно его сделаете. Ведь босоножки требуют красивых ногтей на ногах. Учитывая стоимость педикюра, хотелось бы носить дольше, поэтому мы подскажем, как продлить ему жизнь.

Обновляйте топ-покрытие

Раз в два дня наносите слой топа, особое внимание уделяйте срезу и уголку ногтя, ведь именно там лак быстро скалывается.

После подикюра постарайтесь не подвергать ноготь механическому воздействию и наденьте обувь с открытым мысом.

Увлажняйте кутикулу.

Каждый день наносите на кутикулу специальное масло, которое не даст ему быстро расти.

Используйте крем для ног без запаха

Средства, которые в своем составе ароматизаторы быстрее разрушают структуру лака.

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Ухаживайте за ногами

В погоне за красивыми ногтями не стоит забывать и о коже ног. Регулярно делайте ванночки для стоп с морской солью, натуральными маслами и экстрактами лекарственных растений – ромашки, календулы и зеленого чая. И не трите сухие стопы пилочкой чаще, чем раз в неделю.

Выбирайте удобную обувь

Обувь оказывает большое влияние на состояние вашего педикюра. Выбирайте удобную обувь, которая не сжимает пальцы ног.

Напомним, мы уже писали о пяти устаревших видах маникюра.

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