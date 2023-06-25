Як продовжити життя педікюру: 5 корисних порад

Навіть якщо ви не дуже любите педікюр, влітку обов’язково його зробите. Адже босоніжки вимагають красивих нігтів на ногах. Враховуючи вартість педикюру, хотілося б носити його довше, тому ми підкажемо, як продовжити йому життя.

Оновлюйте топ-покриття

Раз на два дні наносьте шар топу, особливу увагу приділяйте зрізу і куточку нігтя, адже саме там лак швидко сколюється.

Після підікюру постарайтесь не піддавати ніготь механічному впливу та вдягніть взуття з відкритим мисом.

Зволожуйте кутикулу.

Щодня наносьте на кутикулу спеціальну олію, яка не дасть їй швидко рости.

Використовуйте крем для ніг без запаху

Засоби, які мають у своєму складі ароматизатори швидше руйнують структуру лаку.

Відео дня

Читайте також: Модний дизайн нігтів 2023 – що в тренді на весну-літо

Доглядайте за ногами

У погоні за красивими нігтями не варто забувати і про шкіру ніг. Регулярно робіть ванночки для стоп з морською сіллю, натуральними оліями та екстрактами лікарських рослин - ромашки, календули і зеленого чаю. І не тріть сухі стопи пилочкою частіше, ніж раз на тиждень.

Обирайте зручне взуття

Взуття дуже впливає на стан вашого педікюру. Обирайте зручне взуття, яке не стискатиме пальці ніг.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять видів манікюру, які застаріли.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !