Как просто избавиться от сырого запаха от одежды: нужен один ингредиент

Запах сырости от одежды часто возникает из-за того, что после сушки осталась влага. Потому вещи будут продолжать пахнуть влажностью, пока их снова не выстирают.

Однако даже тогда они все равно могут иметь затхлый запах, поэтому важно как можно быстрее принять меры, чтобы избежать запаха. Об этом сообщает Express.co.uk.

Избавиться от запаха влажности на одежде просто. Сначала постирайте одежду, но к капсулам или порошку добавьте чашку белого уксуса на каждую загрузку белья в барабан стиральной машины.

Уксус – это дезинфицирующее средство, которое помогает удалить запахи. Кроме того, вы можете добавить немного смягчителя ткани.

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Если вы заметили признаки плесени на ткани, лучше как можно быстрее постирать одежду при более высокой температуре. Чтобы предотвратить повторное появление запаха влажности, следует стирать мокрую или потную одежду как можно скорее. Это также отличный способ предотвратить накопление пятен от пота.

Всегда важно развешивать чистое белье сушиться или класть его в сушильную машину, как только стиральная машина завершит работу. Если оставить влажную одежду в машине, это может привести к появлению затхлого запаха внутри.

Наконец, убедитесь, что одежда полностью высохла, прежде чем положить ее в ящик или шкаф, чтобы влага не попала в ткань.

Если воняет стиральная машина, наберите горячую воду и запустите ее без одежды. Также целесообразно держать дверцу стиральной машины открытой, когда она не используется, чтобы избежать сырости.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30 градусах.

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