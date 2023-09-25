Як просто позбутися вогкого запаху від одягу: потрібен один інгредієнт

Запах вогкості від одягу часто виникає через те, що після сушіння залишилася волога. Тому речі продовжуватимуть пахнути вологістю, доки їх знову не виперуть.

Однак навіть тоді вони все одно можуть мати затхлий запах, тому важливо якомога швидше вжити заходів, щоб уникнути запаху. Про це повідомляє Express.co.uk.

Позбутися запаху вологості на одязі просто. Спочатку виперіть одяг, але до капсул чи порошку додайте чашку білого оцту на кожне завантаження білизни в барабан пральної машини.

Оцет – це дезінфікуючий засіб, який допомагає видалити запахи. Крім того, ви можете додати трохи пом’якшувача тканини.

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Якщо ви помітили ознаки цвілі на тканині, краще якомога швидше випрати одяг при вищій температурі. Щоб запобігти повторній появі запаху вологості, варто прати мокрий або спітнілий одяг якомога швидше. Це також чудовий спосіб запобігти накопиченню плям від поту.

Завжди важливо розвішувати чисту білизну сушитися або класти її в сушильну машину, щойно пральна машина завершить роботу. Якщо залишити вологий одяг у машині, це може призвести до появи затхлого запаху всередині.

Нарешті, переконайтеся, що одяг повністю висох, перш ніж покласти його в ящик або шафу, щоб волога не потрапила в тканину.

Якщо смердить пральна машина, наберіть гарячу воду і запустіть її без одягу. Також доцільно тримати дверцята пральної машини відчиненими, коли вона не використовується, щоб уникнути вогкості.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 30 градусах.

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