Любителям прати при 30-40 градусах радять відмовитися від такої звички, і ось чому

Використання оптимальної температури прання є ключовим аспектом догляду за одягом у пральній машині. Хоча більшість тканин добре переносять цикли прання при 30 або 40 градусах за Цельсієм, для деяких матеріалів можуть бути необхідні більш делікатні умови.

Тому перед початком прання важливо завжди перевіряти інструкції з догляду, що надруковані на самому одязі, повідомляє спеціалізоване видання GoodHouseKeeping.

Зазначається, що розуміння різниці між різними температурами прання є важливим для прийняття розумних рішень щодо догляду за речами при 30 або 40 градусах Цельсія.

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Пральний цикл при 30 градусах є ефективним для очищення одягу та збереження тканин. Для делікатних матеріалів, таких як акрил, шовк або віскоза, рекомендується використовувати саме цю температуру, оскільки вони можуть змінити свою форму при вищих температурах.

Пральний цикл при 40 градусах ефективно видаляє бруд та плями з тканин, а також знищує бактерії, забезпечуючи чистоту і захист від мікробів. Цей режим підходить для більш важких речей, таких як джинси, рушники та постільна білизна, які вимагають інтенсивнішого циклу прання для видалення бруду та бактерій.

Важливо також звернути увагу на температурні вимоги для рушників та постільної білизни. Зазвичай для досягнення повної дезінфекції ці речі потребують температури близько 60 градусів Цельсія.

Одним зі способів зниження витрат на прання є використання найнижчої температури води. Пральний цикл при 30 градусах Цельсія споживає приблизно 40% менше енергії, ніж цикл при 40 градусах. Це дає значну економію енергії та грошей, яку варто врахувати.

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Крім того, перед пранням рекомендується обробляти плями. Використання плямовивідника або попередньої обробки видимих плям перед пранням може зменшити необхідність у кількох циклах прання для видалення складніших плям.

Щоб бути впевненими, що дотримуєтеся правильних параметрів прання, перевіряйте етикетки з інструкціями по догляду перед початком процесу. Дотримання цих простих порад допоможе значно знизити витрати на прання та зберегти якість вашого одягу у тривалій перспективі.

Видання зазначає, що прання за низьких температур не завжди допомагає видалити плями з одягу чи білизни, тож доведеться прати речі заново. А це – додаткові витрати на електрику. Тож, якщо на етикетці одягу, чи білизни написано, що можна прати при високих температурах, краще використовувати саме цей цикл прання, аби не довелося платити більше за світло й заново прати речі.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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