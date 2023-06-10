Как проверить черешню на наличие червей: топ-3 действенных способа

Появлению червей в черешне можно благодаря вишневой мухе, которая откладывает свои яйца в ягодах. Черви не несут никакого вреда при употреблении, но не найдется желающих есть вкусные ягоды вместе с ними. UaPortal подскажет, как обнаружить червей в черешне.

Как понять, что в черешни есть черви

Проверку можно сделать сразу перед покупкой – возьмите самые спелые или перезрелые ягоды и раскройте их. Если в нескольких ягодах личинок нет – скорее всего, остальные ягоды чисты.

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Если вы уже совершили покупку, можно проверить черешню дома. Для этого в миску наберите холодную воду, высыпьте туда 2 ст. л. соды и перемешайте. Положите в раствор ягоды и подождите полчаса. Если в ягодах есть личинки, они будут плавать на поверхности.

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Также можно оценить ягоду визуально: очень темная и мягкая черешня, вероятно, содержит личинки.

Кстати, черви – показатель выращивания ягоды без химикатов и ее натуральности. Для здоровья личинки не вредны.

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