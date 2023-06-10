Як перевірити черешню на наявність черв‘яків: топ-3 дієвих способи

Появі черв’яків у черешні можна завдячити вишневій мусі, яка відкладає свої яйця у ягодах. Червʼяки не несуть ніякої шкоди при вживанні, але ж не знайдеться бажаючих їсти смачні ягоди разом з ними. UaPortal підкаже, як виявити черв’яків у черешні.

Як зрозуміти, що у черешні є черв’яки

Перевірку можна зробити відразу перед покупкою – візьміть найстигліші чи перестиглі ягоди та розкрийте їх. Якщо у кількох ягодах личинок немає – швидше за все решта ягід чисті.

Читайте також: Що зробити з полуницею, щоб вона зберігалась до одного тижня

Якщо ж ви вже здійснили покупку, можна перевірити черешню вдома. Для цього в миску наберіть холодної води, висипте туди 2 ст. л. соди та перемішайте. Покладіть у розчин ягоди та зачекайте півгодини. Якщо у ягодах є личинки – вони будуть плавати на поверхні.

Відео дня

Також можна оцінити ягоду візуально: дуже темна та мʼяка черешня ймовірно містить личинки.

До-речі, черв’яки – показник вирощування ягоди без хімікатів та її натуральності. Для здоров‘я личинки не шкідливі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрати полуницю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!