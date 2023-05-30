Що зробити з полуницею, щоб вона зберігалась до одного тижня

Як зберігати полуницю, щоб вона довше не псувалася

Зазвичай, коли ми купуємо полуницю, ми швидко її з'їдаємо. Проте, якщо у вас залишилася деяка кількість полуниці, є спосіб подовжити її тривалість зберігання за допомогою інгредієнта, який зазвичай є у кожній кухні.

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Полуниця поступово стає дешевше на ринках, тому ми частіше купуємо її у більших кількостях. Однак ця ягода вимагає особливих умов зберігання, і саме тому існують підказки для збереження її свіжості на довший час.

Фахівці рекомендують не мити всю полуницю одразу, а тільки ту кількість, яку плануєте використати. Для зберігання полуниці рекомендується використовувати контейнер з паперовими серветками, що допоможе уникнути надмірної вологості та псування ягоди.

Один з найпопулярніших методів збереження свіжості полуниці – використання оцтового розчину. Для приготування розчину необхідно змішати оцет і воду у співвідношенні 1:3. Потім полуницю помістіть у розчин на 10 хвилин.

Після цього ягоди слід добре просушити. Тепер полуницю можна перенести у чистий контейнер, на дно якого розкладено паперовий рушник. Якщо контейнер не має кришки з отворами, необхідно його не закривати, а поставити в холодильник.

Експерти стверджують, що таким чином полуниця зможе зберегти свою свіжість та структуру протягом тижня. Проте, варто регулярно перевіряти ягоди на наявність ознак псування. Якщо виявляється будь-яке пошкодження, краще спожити полуницю відразу, щоб уникнути псування інших ягід.

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