Что сделать с клубникой, чтобы она хранилась до одной недели

Обычно, когда мы покупаем клубнику, мы быстро ее съедаем. Однако, если у вас осталось некоторое количество клубники, есть способ продлить ее продолжительность хранения с помощью ингредиента, обычно имеющегося в каждой кухне.

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Клубника постепенно становится дешевле на рынках, поэтому мы чаще покупаем ее в больших количествах. Однако эта ягода требует особых условий хранения, и именно поэтому есть подсказки для сохранения ее свежести на более долгое время.

Специалисты рекомендуют не мыть всю клубнику сразу, а только количество, которое планируете использовать. Для хранения клубники рекомендуется использовать контейнер с бумажными салфетками, что поможет избежать излишней влажности и порчи ягоды.

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Один из самых популярных методов сохранения свежести клубники – использование уксусного раствора. Для приготовления раствора нужно смешать уксус и воду в соотношении 1:3. Затем клубнику поместите в раствор на 10 минут.

После этого ягоды следует хорошо просушить. Теперь клубнику можно перенести в чистый контейнер, на дно которого разложено бумажное полотенце. Если у контейнера нет крышки с отверстиями, необходимо его не закрывать, а поставить в холодильник.

Эксперты утверждают, что таким образом клубника сможет сохранить свою свежесть и структуру в течение недели. Тем не менее следует регулярно проверять ягоды на наличие признаков порчи. Если обнаруживается какое-либо повреждение, лучше употребить клубнику сразу, чтобы избежать порчи других ягод.

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