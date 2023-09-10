Как проверить, что из окна идет сквозняк: простой лайфхак
Перед наступлением зимы важно проверить ваши окна на наличие сквозняков, поскольку некорректно утепленные оконные проемы могут стать источником холода в вашем доме или квартире.
Одним из простых и полезных способов обнаружения этой проблемы является использование свечи, пишет lifehack.org.
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Вот как использовать этот простой метод для обнаружения утечек воздуха и последующего их устранения:
- Выберите день с сильным ветром и закрытыми окнами.
- Разместите свечу внутри помещения.
- Следите за пламенем свечи: если оно начнет колебаться, это может свидетельствовать о наличии утечек воздуха вокруг оконных рам и дверей.
Если вы заметили такие признаки, прежде всего вам нужно предотвратить утечку воздуха, начиная с утепления дверей и окон. Герметичные окна и двери будут способствовать оптимальному функционированию системы отопления и обеспечат комфорт в помещении во время холодных зимних дней.
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