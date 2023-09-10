Як перевірити, що з вікна йде протяг: простий лайфхак

Перед настанням зими важливо перевірити ваші вікна на наявність протягів, оскільки некоректно утеплені віконні отвори можуть стати джерелом холоду у вашому будинку чи квартирі.

Одним із простих та корисних способів виявлення цього проблеми є використання свічки, пише lifehack.org.

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Ось як використовувати цей простий метод для виявлення витоків повітря та подальшого їх усунення:

Виберіть день зі сильним вітром і зачиненими вікнами. Розмістіть свічку всередині приміщення. Спостерігайте за полум'ям свічки: якщо воно почне коливатися, це може свідчити про наявність витоків повітря навколо віконних рам та дверей.

Якщо ви помітили такі ознаки, першочергово вам потрібно запобігти витоку повітря, починаючи з утеплення дверей та вікон. Герметичні вікна та двері сприятимуть оптимальному функціонуванню вашої системи опалення та забезпечать комфорт у приміщенні під час холодних зимових днів.

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