Как проверить начисление субсидии онлайн: объяснение ПФУ

Украинцы, получающие или стремящиеся получить субсидию, имеют возможность легко проверить ее начисление через Интернет. Для этого достаточно воспользоваться онлайн-платформой Пенсионного фонда Украины.

По информации ПФУ, проверить статус субсидий и льгот можно в персональном кабинете на официальном сайте фонда. В разделе "Моя субсидия" доступны сведения о:

Дата последнего начисления

Сумму выплат

Решение о предоставлении помощи

Как оформить субсидию

Правительство установило, что на субсидию могут рассчитывать семьи, чьи коммунальные расходы превышают 15% от общего дохода во время военного положения и месяц после его завершения. Для оформления нужно предоставить:

Заполненное заявление

Декларацию о доходах и расходах

Договор аренды (при наличии)

Документ о реструктуризации долгов (если есть)

Справку о доходах

Справку ВПЛ (для переселенцев)

Другие документы согласно законодательству

Субсидии на отопительный период 2024-2025

С 1 октября ПФУ произведет перерасчет жилищных субсидий на новый отопительный сезон. Для большинства граждан это произойдет автоматически, включая тех, кто имел нулевую выплату летом или пользовался льготой по оплате ЖКУ.

Следует помнить, что субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона (апрель) и рассчитывается на два периода:

Неотапливаемый: 1 мая – 30 сентября

Отопительный: 1 октября – 30 апреля

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Кто должен обратиться за назначением субсидии

Обратиться в ПФУ нужно тем, кто:

Планирует впервые получить помощь

Имел изменения в составе зарегистрированных лиц

Не получил субсидию из-за долгов, которые удалось погасить

Оспаривает вопросы задолженности в суде

Подать документы можно:

Лично в сервисном центре ПФУ

По почте

Онлайн через вебпортал или мобильное приложение ПФУ

Через уполномоченных лиц общин, ЦНАП или "Портал Действие"

Сроки представления

При подаче с 1 октября по 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного сезона, после 1 декабря – с месяца обращения. Заявление на субсидию для твердого и жидкого топлива можно подать до конца года.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в Германии рассматривается возможность прекращения выплат государственной поддержки безработным украинским беженцам из-за недостаточного стимула к нахождению работы.

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