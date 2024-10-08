Як перевірити нарахування субсидії онлайн: пояснення ПФУ

Українці, які отримують або прагнуть отримати субсидію, мають можливість легко перевірити її нарахування через інтернет. Для цього достатньо скористатися онлайн-платформою Пенсійного фонду України.

За інформацією ПФУ, перевірити статус субсидій та пільг можна у персональному кабінеті на офіційному сайті фонду. У розділі "Моя субсидія" доступні дані про:

Дату останнього нарахування

Суму виплат

Рішення щодо надання допомоги

Як оформити субсидію

Уряд встановив, що на субсидію можуть розраховувати родини, чиї комунальні витрати перевищують 15% від загального доходу під час воєнного стану та місяць після його завершення. Для оформлення потрібно надати:

Заповнену заяву

Декларацію про доходи та витрати

Договір оренди (за наявності)

Документ про реструктуризацію боргів (якщо є)

Довідку про доходи

Довідку ВПО (для переселенців)

Інші документи згідно з законодавством

Субсидії на опалювальний період 2024-2025

З 1 жовтня ПФУ проведе перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Для більшості громадян це відбудеться автоматично, включаючи тих, хто мав нульову виплату влітку або користувався пільгою на оплату ЖКП.

Варто пам'ятати, що субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону (квітень) і розраховується на два періоди:

Неопалювальний: 1 травня - 30 вересня

Опалювальний: 1 жовтня - 30 квітня

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Хто має звернутися за призначенням субсидії

Звернутися до ПФУ потрібно тим, хто:

Планує вперше отримати допомогу

Мав зміни у складі зареєстрованих осіб

Не отримав субсидію через борги, які вдалося погасити

Оскаржує питання заборгованості в суді

Подати документи можна:

Особисто в сервісному центрі ПФУ

Поштою

Онлайн через вебпортал або мобільний додаток ПФУ

Через уповноважених осіб громад, ЦНАП або "Портал Дія"

Терміни подання

При поданні з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального сезону, після 1 грудня – з місяця звернення. Заяву на субсидію для твердого та рідкого палива можна подати до кінця року.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що в Німеччині розглядається можливість припинення виплат державної підтримки безробітним українським біженцям через недостатній стимул до знаходження роботи.

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