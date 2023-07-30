Как растопить печь и развести костер сырыми дровами: простой лайфхак

Пикники и кемпинг часто переполнены радостью, но могут также испытывать неудобства, особенно когда сталкиваемся с влажными или мокрыми дровами. В таких ситуациях добыть огонь становится подлинным вызовом.

Однако УНИАН делится некоторыми советами, как быстро растопить печь или развести костер, даже с влажными дровами.

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Можно ли использовать влажные дрова для растопки печи?

Ответ зависит от типа печи. Владельцам пиролизных устройств категорически запрещено это делать. Но для тех, кто пользуется буржуйками или похожими конструкциями, эксперт предлагает вариант, как растопить печь сырыми дровами. Следует отметить, что в таком случае количество тепла будет меньше, ведь часть энергии будет израсходована на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

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Есть три основных пути, которые помогут высушить влажные дрова для разжигания. Первое – положить дрова на печку, чтобы они просохли перед разгаром. Второй способ – использовать специальный разгар. А третье решение заключается в применении снизу дров опилок, щепы и мелких поленьев (они высохнут быстрее).

Но как разжечь костер из сырых веток?

Опытные путешественники, встречающиеся со "спартанскими" условиями, делятся своими уникальными приемами, позволяющими легко развести огонь в любой ситуации. Вам понадобится мука, сахар, соль, хозяйственное мыло, спирт и газеты.

Для разжигания костра, согласно этим уловкам, необходимо смешать муку и сахар, с этой смесью осыпать дрова. Также рекомендуется приправить ветки несколькими щепотками соли. А еще один способ - смять несколько газет, сложить их в форме "елки" и посыпать солью. После нескольких минут огонь начнет разгораться и можно добавить тонкие веточки. Постепенно добавлять большие куски дров, контролируя уровень горящего пламени.

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