Як розтопити піч та розвести багаття сирими дровами: простий лайфхак

Пікніки та кемпінг часто переповнені радістю, але можуть також зазнавати незручностей, особливо коли стикаємося з вологими або мокрими дровами. У таких ситуаціях добути вогонь стає справжнім викликом.

Однак, УНІАН ділиться деякими порадами, як швидко розтопити піч або розвести багаття, навіть із вологими дровами.

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Чи можна використовувати вологі дрова для розпалювання печі?

Відповідь залежить від типу печі. Власникам піролізних пристроїв категорично заборонено робити це. Але для тих, хто користується буржуйками або схожими конструкціями, наш експерт пропонує варіант, як розтопити піч сирими дровами. Слід зазначити, що в такому випадку кількість тепла буде менше, адже частина енергії буде витрачена на випаровування вологи, а не на обігрів приміщення.

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Є три основних шляхи, які допоможуть висушити вологі дрова для розпалювання. Перше — покласти дрова на грубку, щоб вони просохли перед розпалом. Другий спосіб — використовувати спеціальний розпал. А третє рішення полягає у застосуванні знизу дров тирси, тріски та дрібних полін (вони висохнуть швидше).

Та як розпалити багаття з сирих гілок?

Досвідчені мандрівники, які зустрічаються зі "спартанськими" умовами, діляться своїми унікальними прийомами, які дозволяють легко розвести вогонь у будь-якій ситуації. Вам знадобиться борошно, цукор, сіль, господарське мило, спирт, а також газети.

Для розпалу багаття, згідно з цими хитрощами, необхідно змішати борошно та цукор, із цією сумішшю обсипати дрова. Також рекомендується приправити гілки декількома щіпками солі. А ще один спосіб — зім'яти кілька газет, скласти їх у формі "ялинки" та посипати сіллю. Після декількох хвилин вогонь почне розгорятися, і можна додати тонкі гілочки. Поступово додавати більші шматки дров, контролюючи рівень палаючого полум'я.

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