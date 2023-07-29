Чим змазати дверні петлі, щоб вони не скрипіли, та чому з'являється цей звук

Прибрати скрип дверей – завдання нескладне, якщо знати правильні способи. Скрип дверей може стати набридливим та нервуючим, але не варто хвилюватися – існують прості і ефективні методи, щоб вирішити цю проблему.

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Саме зазвичай скрип виникає від петель, але може також походити від самої двері, коли вона терлася об коробку, пишуть на сайті Neman.net. Такий скрип може бути сезонним явищем, з'являючись при високій вологості або сирій погоді у приміщенні. Але не хвилюйтесь, розберемося разом, як впоратися зі скрипом дверей швидко і ефективно.

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Машинне масло: Один з простих і доступних засобів для усунення скрипу – машинне масло. Виберіть масло з в’язкістю, із придатним для автомобілів. Нанесіть його на скрипучі петлі за допомогою піпетки або маленького шприца. Після обробки петель, зайве масло можна прибрати сухою серветкою або ганчіркою; Олівець: Дуже простий і доступний метод, яким користувалися ще наші бабусі – використання звичайного олівця. Зніміть грифель з олівця і помістіть його між петлями дверей. Для цього треба трохи підняти двері, щоб утворився простір між нижньою і верхньою частиною завіси. У грифелі містяться масла та воски, які допоможуть усунути скрип; Рідке мило або рослинне масло: Якщо у вас немає під рукою машинного масла або олівця, можна використовувати рідке мило або рослинне масло. Просто нанесіть трохи мила або масла на скрипучі деталі. Проте варто мати на увазі, що рослинна олія може заламатися пилом або брудом, що може призвести до швидшого зносу петель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо скрипить підлога.

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