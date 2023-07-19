Как размягчить авокадо за 30 секунд: действенный лайфхак
Из авокадо можно делать большое количество соусов и намазок. Но если оно слишком жесткое, использовать его в кулинарии не получится.
Мы подскажем вам, как размягчить фрукт всего за 30 секунд.
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Как размягчить авокадо
Незрелое авокадо не только жесткое, но и терпкое на вкус. Ускорить созревание можно оставив его на ночь у бананов. Но если времени совсем нет, возьмите авокадо, проколите вилкой несколько раз и положите в микроволновку на 30 секунд.
Выньте уже мягкое авокадо и оставьте остывать. На вкус эта обработка не влияет.
Есть еще один вариант. Положите авокадо в духовку на 10 минут при температуре 90 градусов, обмотав его фольгой.
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