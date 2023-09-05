Как сделать эффективное средство от улиток из чеснока, который сразу выгонит их из огорода

Улитки – это всеядные брюхоногие моллюски, которые могут нанести значительный ущерб садовым культурам, особенно ночью, когда они активны. Они не выбирают, когда днем или ночью подкрадываются к вашей грядке. Молодые и нежные растения становятся лакомой добычей для этих маленьких хищников, и не редко оставляют за собой съеденные до дна листья или большие рваные дыры на них.

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Любовь улиток к растительной зелени не имеет предела. Они останавливаются не только на салатах и капусте, но и на фруктах и овощах, которые находятся низко под поверхностью земли, таких как клубника, помидоры и кабачки. Еще одной подсказкой о том, что в вашем саду могут быть улитки, является серебристый след, который они оставляют за собой после перемещения, пишет Апостроф.

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К счастью, существует эффективный народный способ отпугивать этих навязчивых вредителей с помощью чеснока. Чеснок отвар является естественным репеллентом, который может помочь вам защитить ваши растения от нападения улиток.

Для приготовления этого репеллента вам понадобится 2 литра воды и 2 головки чеснока. Сначала очистите зубчики чеснока и разместите их в кастрюле с водой, которую нужно отварить до мягкости. Затем разминаем тыльной стороной вилки, чтобы получить больше чесночного сока.

Затем полученный концентрат необходимо процедить через сито или марлю, чтобы отделить отвар от твердых частиц. Далее вам нужно взять 2 столовых ложки чесночного отвара и разбавить их в 5 литрах воды. Получившуюся жидкость можно перелить в воронку или пульверизатор и распылять на растения или поливать ими один раз в неделю.

Напомним, улитки и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, которые действуют как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

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