Как сделать компактный аккумулятор холода из мочалки: лайфхак от жары

Лето – это период года, когда температура может достигать высоких значений, поэтому важно знать, как справиться с жарой. Мы расскажем вам, как обеспечить, чтобы ваши холодные напитки всегда оставались прохладными.

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Употребление холодных напитков летом является одним из самых популярных способов охлаждения в жару. Выпивая холодную воду, вы мгновенно ощущаете облегчение, поскольку она охлаждает ваш организм изнутри.

Однако летом напитки быстро нагреваются, и это мешает удовлетворить жажду. Поэтому полезно знать, как сделать так, чтобы ваши напитки оставались прохладными с помощью простого, но эффективного решения по обычным вещам.

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Как сохранить напитки прохладными? Многие используют различные устройства для охлаждения напитков, которые можно приобрести в магазинах. Но часто возникает ситуация, когда вы отправляетесь на отдых и забываете их дома. Потому стоит знать, как спасти себя с помощью предмета, который можно приобрести в любом магазине.

Да, речь идет об обычной мочалке. Ее нужно поместить в воду и оставить в морозилке на несколько часов. После замерзания мочалку следует поместить в пластиковый пакет и затем упаковать ее вместе с напитками в сумку. Эта мочалка также может быть использована для охлаждения любого горячего участка тела.

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