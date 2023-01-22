Как сделать обувь водонепроницаемой: бюджетный лайфхак

Зимой, особенно при повышенной влажности, обувь может испортиться и начать протекать от постоянного контакта со снегом и водой.

Об одном интересном способе защитить обувь от влаги, пишут Патриоты Украины. Такой водоотталкивающий слой можно сделать очень быстро и за минимальные средства, а покрыть им можно ботинки, сапоги и зимние кроссовки. Он подойдет как для гладкой кожи, так и для замши или нубука.

Защитный слой от влаги для обуви можно изготовить из обыкновенной свечи. Причем для отделки поверхности обуви можно взять даже остатки старой свечи. Возьмите воск или парафин – подойдут оба материала. Но будьте осторожны, чтобы не испортить обувь, слой должен быть очень тонким.

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Тщательно натрите воском или парафином наружную часть обуви, которую хотите сделать водонепроницаемой. После чего возьмите фен и направьте поток горячего воздуха на натертые воском участки. Но не держите фен слишком близко к обуви, чтобы не повредить его, но достаточно близко, чтобы слой воска или парафина растаял и равномерно покрыл поверхность обуви.

Когда защитный слой остынет и затвердеет, на обуви образуется водонепроницаемая пленка, которая защитит от влаги и промокания.

Раньше мы писали о том, как убрать белые пятна и разводы на обуви без химических средств.

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