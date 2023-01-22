Як зробити взуття водонепроникним: бюджетний лайфхак

Взимку, особливо за умов підвищеної вологості, взуття може зіпсуватись та почати протікати від постійного контакту зі снігом та водою.

Про один цікавий спосіб захистити взуття від вологи, пишуть Патріоти України. Такий водовідштовхувальний шар можна виготовити дуже швидко та за мінімальні кошти, а покрити ним можна черевики, чоботи та зимові кросівки. Він підійде як для гладкої шкіри, так і для замші чи нубуку.

Захисний шар від вологи для взуття можна виготовити зі звичайної свічки. Причому для обробки поверхні взуття можна взяти навіть залишки старої свічки. Візьміть віск чи парафін – підійдуть обидва матеріали. Але будьте обережними, щоб не зіпсувати взуття, шар має бути дуже тонким.

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Ретельно натріть воском або парафіном зовнішню частину взуття, яке хочете зробити водонепроникною. Після чого візьміть фен і спрямуйте потік гарячого повітря на натерті воском ділянки. Але не тримайте фен занадто близько до взуття, щоб не пошкодити його, але й достатньо близько, щоб шар воску чи парафіну розтанув та рівномірно покрив поверхню взуття.

Коли захисний шар охолоне та затвердіє, на взутті утвориться водонепроникна плівка, яка захистить від вологи та промокання.

Раніше ми писали про те, як прибрати білі плями та розводи на взутті без хімічних засобів.

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