Как сделать сыворотку для сияния и свежести кожи с глицерином и витамином Е в домашних условиях: простой рецепт

Эта сыворотка придаст вашей коже сияние, свежесть и насыщенность. Она является эффективным средством и может храниться при комнатной температуре до 6 месяцев, сообщает Ukr.Media.

Ингредиенты:

Корка 1 апельсина;

2 ст. ложки розовой воды (гидролат розы);

1/2 ст. ложки глицерина;

3 капсулы витамина Е;

1 ст. кровати геля алоэ вера.

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Приготовление:

Тщательно промойте апельсин и снимите корку. Посушите его, чтобы сделать его более плотным. Залейте корку розовой водой и глицерином. Добавьте в эту смесь 3 капсулы витамина Е (выдавите содержимое). Покройте фольгой и оставьте при комнатной температуре 6 часов. Затем взбейте в блендере и отцедите от остатков. Добавьте гель алоэ вера и перемешайте до однородности. Перелейте в удобный и чистый контейнер. Сыворотку следует наносить каплями на чистое лицо перед применением обычного крема.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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