Как сделать сыворотку для сияния и свежести кожи с глицерином и витамином Е в домашних условиях: простой рецепт
Эта сыворотка придаст вашей коже сияние, свежесть и насыщенность. Она является эффективным средством и может храниться при комнатной температуре до 6 месяцев, сообщает Ukr.Media.
Ингредиенты:
- Корка 1 апельсина;
- 2 ст. ложки розовой воды (гидролат розы);
- 1/2 ст. ложки глицерина;
- 3 капсулы витамина Е;
- 1 ст. кровати геля алоэ вера.
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Приготовление:
- Тщательно промойте апельсин и снимите корку. Посушите его, чтобы сделать его более плотным.
- Залейте корку розовой водой и глицерином.
- Добавьте в эту смесь 3 капсулы витамина Е (выдавите содержимое). Покройте фольгой и оставьте при комнатной температуре 6 часов.
- Затем взбейте в блендере и отцедите от остатков.
- Добавьте гель алоэ вера и перемешайте до однородности. Перелейте в удобный и чистый контейнер.
- Сыворотку следует наносить каплями на чистое лицо перед применением обычного крема.
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