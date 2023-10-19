Як зробити сироватку для сяяння та свіжості шкіри з гліцерином та вітаміном Е в домашніх умовах: простий рецепт
Ця сироватка надасть вашій шкірі сяйво, свіжість і насиченість. Вона є ефективним засобом та може зберігатися при кімнатній температурі до 6 місяців, повідомляє Ukr.Media.
Інгредієнти:
- Кірка 1 апельсина;
- 2 ст. ложки рожевої води (гідролат троянди);
- 1/2 ст. ложки гліцерину;
- 3 капсули вітаміну Е;
- 1 ст. ложка гелю алое вера.
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Приготування:
- Ретельно промийте апельсин та зніміть з нього кірку. Посушіть її, щоб зробити її щільнішою.
- Залийте кірку рожевою водою та гліцерином.
- Додайте в цю суміш 3 капсули вітаміну Е (видавіть вміст). Покрийте фольгою і залиште при кімнатній температурі протягом 6 годин.
- Потім збийте це у блендері та відцідіть від залишків.
- Додайте гель алое вера та перемішайте до однорідності. Перелейте в зручний і чистий контейнер.
- Сироватку слід наносити краплями на чисте обличчя перед застосуванням вашого звичайного крему.
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