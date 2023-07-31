Как сделать варенье из зеленых помидоров по-польски: простой рецепт

Одним из идеальных овощей для приготовления вкусных закусок на зиму, а также пикантной аджикой и вареньем являются зеленые помидоры.

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Редакция FoodOboz делится интересным рецептом варенья зеленых помидоров, которое поразит своим необычным вкусом.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг;

Вода – 3 л;

Сахар – 1200 г;

Лимонная кислота – небольшое количество;

Цедра лимона.

Способ приготовления:

Помидоры следует разрезать на половинки, удалить плодоножки и семена ложкой, затем порезать их на небольшие кусочки. Положить помидоры в кастрюлю и залить 1 литр воды. Довести до кипения на сильном огне и варить 10 минут постоянно помешивая. После чего слить воду, залив еще 1 л прохладной воды и готовить еще 10 минут. Откинуть помидоры на дуршлаг, чтобы слить жидкость. Положить в миску, посыпать сахаром, накрыть крышкой и оставить на 1-2 часа. Затем снова заливать их 1 л воды, довести до кипения на небольшом огне и готовить еще 10 минут. Снять с огня, остыть, накрыть крышкой и оставить в холодильнике в день. Слить сироп, довести до кипения на среднем огне и варить в течение 20 минут. Добавить помидоры и перемешать, варить еще 15 минут на медленном огне, после чего добавить лимонную кислоту и тертую цедру. Готовое варенье разлить в банки и законсервировать.

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