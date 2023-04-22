Как сэкономить место в гардеробе и шкафу: простые советы

Обычно у обычной среднестатистической украинской семьи есть только один шкаф, который, к сожалению, не всегда большой, поэтому место для хранения одежды становится реальной проблемой. Но не стоит огорчаться, поскольку есть простой лайфхак, который поможет вместить все вещи в обычном гардеробе и оставить место.

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Основная идея состоит в том, чтобы сворачивать одежду в рулоны, похоже на подготовку к путешествию. Такая система хранения особенно подходит для выдвижных ящиков и полок, и скрученные вещи можно разместить в специальных коробках-органайзерах. Используя этот метод, вы можете использовать максимально все доступное вам пространство в шкафу, даже занять верхнюю часть, которая обычно остается пустой.

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Такая система хранения имеет и другие преимущества. От скручивания одежды минимизируется его смятие, что помогает избежать появления складок на нем. Важно также помнить, чтобы не перебирать слишком многое в шкафу, поскольку одежда должна иметь пространство для "дыхания".

Итак, если вы хотите вместить все свои вещи в обычном гардеробе, скручивание одежды в рулоны – это простой и эффективный способ. Используя его, вы можете сохранить больше места и снизить количество смятия одежды, что сохранит ваш гардероб в идеальном состоянии.

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